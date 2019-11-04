يري ريجوبيرت سونج، المدير الفني للمنتخب الكاميروني الأوليمبي، إن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي هو أفضل لاعب في العالم.

ويتواجد منتخب الكاميرون الأولمبي في المجموعة الأولى بجوار مصر ومالي وغانا.

وقال سونج، في تصريحاته التفزيونية، عبر قناة "تايم سبورتس"، مساء أمس الأحد: "لعبت لليفربول في وقت سابق، وأكون سعيدا جدًا عندما أتابع مباريات محمد صلاح كل أسبوع وهو لاعب محترف وموهوب".

وواصل: "بالنسبة لي محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم، لأنه يعرف كيف يتعامل، وعندما يشارك لا يستطيع أحد أن يوقفه، ويؤدي بشكل جيد في ليفربول والحياة هناك ليست سهلة".

وأضاف: "رأيت لاعبين مهرة كثر، ولكنهم لم يتخطوا مسيرة صلاح، هو محبوب في ليفربول أكثر من مصر".

وأردف: "لم ألتق به ولكن أقول له أن يستمر ويعمل وسيحصد جائزة أفضل لاعب في العالم".

وعن موقفه مع زيدان في نهائي أمم إفريقيا عام 2008 قال: "امحوا ذلك من الذاكرة لأجلي، لأن كل الناس في مصر يتحدثوا عن ما حدث مع زيدان في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا".

وواصل: "زيدان صديقي ونتحدث من وقت لآخر على الهاتف، وهو شخص جيد جدًا".

وأضاف: "المشكلة التي تسبب لي فيها زيدان في كأس أمم إفريقيا لأنه كان أكثر مني مهارة".

وأتم: "سعيد جدًا بتواجدي في مصر لأن الناس يعرفونني ويقدرونني، أقول لزيدان لقد جعلتني نجمًا".