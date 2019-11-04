تأجيل قضية محاميي بلقاس الثمانية لجلسة 3 فبراير المقبل

أجلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، والمنعقدة بمجمع محاكم المنصورة، أمس الأحد، محاكمة 8 محامين من بلقاس لجلسة 3 فبراير المقبل.

وترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين الثمانية، والموجه لهم تهم التجمهر بسراي نيابة بلقاس عام 2016، وإهانة وكيل نيابة، واحتجازه داخل مكتبه.

وأكد "عاشور" حرصه على إنهاء الدعوى في أقرب وقت، مضيفا: "لكن هيئة الدفاع تحتاج لمزيد من الوقت للاطلاع وخاصة بأن الواقعة صدر أمر سابق فيها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية".

وتابع: "القضية متعلقة بعلاقة المحاماة والقضاء التي نحرص جميعًا أن تكون في أفضل حال، فهما جناحي العدالة وهدفهما واحد، ونحتاج لبذل جهدا أكبر للحفاظ على تلك العلاقة".

حضر الجلسة، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وأدهم العشماوي، ومحمد الصياد، ومحمد عريضة، ومحمد كركاب، وكمال مهنى، وممدوح عبد العال، وعيسى أبو عيسى، وصلاح مقلد، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد الغمري نقيب جنوب الدقهلية، وشكري سالم القائم بأعمال نقيب شمال الدقهلية، وعلاء النفيلي، وأحمد منصور، عضوي مجلس الفرعية، وعمرو أبو عيش، وأشرف شكري، وإبراهيم وادي، وحاتم شوقي، أعضاء مجلس فرعية جنوب الدقهلية، ومحمد نجيب عضو مجلس فرعية المنيا، وجمع من المحامين.

يشار إلى أن وكيل النيابة المتداخل في الواقعة محل المحاكمة تنازل عن شكواه وطلب عدم السير في الإجراءت القانونية في وقت سابق، كما رفعت نيابة شمال الدقهلية الكلية مذكرة للمكتب الفني للنائب العام بتاريخ 20 ديسمبر 2017، تضمنت أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأوصت بحفظ الشكوى إداريًا، ولكن المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام أصدر، قرارًا في شهر مايو 2019 بإحالة الدعوى للمحاكمة الجنائية.