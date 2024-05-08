تقرير: أمريكا أوقفت شحنة قنابل إلى إسرائيل وسط مخاوف من استخدامها في رفح

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسئول أمريكي قوله إن واشنطن أوقفت مؤقتًا شحنة قنابل إلى إسرائيل وسط مخاوف بشأن احتمال استخدامها في توغل القوات الإسرائيلية في رفح.

وتشمل الشحنة التي تم وقفها خلال الأسبوع الماضي، 1800 قنبلة تزن 2000 رطل و1700 قنبلة تزن 500 رطل.

وأضاف المسئول الأمريكي: "نركز بشكل خاص على الاستخدام النهائي للقنابل التي تزن 2000 رطل والأثر الذي يمكن أن تحدثه في المناطق الحضرية الكثيفة كما رأينا في أجزاء أخرى من غزة"، بحسب ما نقلته "سي إن إن".

وكانت "سي إن إن" قد أفادت نهاية الأسبوع الماضي أنه تم إيقاف شحنة ذخيرة إلى إسرائيل مؤقتا، لكن السبب لم يكن واضحا.

تجدر الإشارة إلى أن القادة الإسرائيليين أكدوا على مدار أسابيع من أن توغل رفح سيحدث في وقت ما في المستقبل، رغم أن الولايات المتحدة وآخرين صرحوا علناً بأن مثل هذه العملية البرية لا ينبغي أن تحدث.

ودعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وضع خطة شاملة لحماية أكثر من مليون مدني لجأوا إلى رفح وتجنب توسع الكارثة الإنسانية التي تتكشف في القطاع الساحلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأدانت مصر بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.

واعتبرت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطينى يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسى لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

ودعت مصر الجانب الإسرائيلى إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله: "لا زالت الجهود تتواصل لوقف التصعيد بين الطرفين"، مضيفا: "الوفد الأمني المصري حذر نظراءه في إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني وطلب وقف هذا التحرك فورا".

إلى ذلك، طالبت السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة "بالتدخل الفوري لمنع قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين منها"، فيما اعتبرت حركة حماس في بيان أن الاجتياح الإسرائيلي يؤكد "نية الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.