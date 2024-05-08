اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال شرق رفح الفلسطينية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية ، صباح اليوم الأربعاء، خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مقتضب عبر تليجرام: "كتائب القسام تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح"، وفقا لوكالة الأناضول للأتباء

بدورها، أفادت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان بأنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد تصميمه على اجتياح رفح بذريعة القضاء على كتائب حماس في المنطقة، وذلك على الرغم من التحذيرات الأمريكية والدولية من العواقب الإنسانية لأي عملية عسكرية في المدينة التي تؤوي نحو 1.5 مليون نازح.