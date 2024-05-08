أوكرانيا: هجوم روسي بأكثر من 50 صاروخا و20 طائرة بدون طيار على بنية تحتية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استخدمت أكثر من 50 صاروخا و20 طائرة بدون طيار في هجوم شنته أثناء الليل استهدف بنية تحتية في بلاده.

وكتب زيلينسكي، في منشور عبر منصة "تليجرام": "العالم بأسره لا يملك أي حق في منح النازية فرصة أخرى"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

جاء الهجوم في يوم الذكرى والمصالحة الذي يهدف لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وأمس الثلاثاء، أعلن جهاز الأمن الأوكراني إحباط مخططا زعم أن روسيا أعدته لاغتيال زيلينسكي ومسئولين عسكريين وسياسيين.

وقال جهاز الأمن الأوكراني، في بيان، إنهم كشفوا عن شبكة عملاء لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كانوا يستعدون لاغتيال زيلينسكي ومسئولين عسكريين وسياسيين رفيعي المستوى، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار جهاز الأمن إلى إلقاء القبض على عقيدين من جهاز حماية الدولة الأوكرانية، موضحاً أنهما سربا معلومات سرية إلى روسيا، لتقوم استخبارات الأخيرة "بوضع مخططاتها للقضاء على زيلينسكي"، بحسب البيان.