العراق :المفاوضات مع الشركات النفطية الاجنبية بإقليم كردستان لم تحقق أي تقدم

كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد، أن المفاوضات بين الحكومة والشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان لم تحقق أي تقدم بشأن استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي.

وقال السوداني للصحفيين في المبنى الحكومي " "للاسف لم يحصل أي تقدم لغاية اليوم وأبدينا إستعداد للخروج من هذه الاشكالية والشركات ترفض والعملية متوقفة عند هذا الحد".

وأضاف "إن قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي يؤكد على أن تصرف كلف الانتاج للبرميل وفق المعدل الوطني الذي حددته وزارة النفط بحدود 8 دولار كلفة انتاج البرميل أما كلفة انتاج البرميل وفق العقود التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تصل إلى 26 دولار للبرميل".

وأكد السوداني" إن المفاوضات متوقفة عند هذا الحد والشركات ترفض استئناف الصادرات وليست الحكومة العراقية وننتظر تعديل صيغة العقود بين الشركات وحكومة إقليم كوردستان".

وكانت صادرات النفط من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي قد توقفت منذ شهر أذار/مارس من العام الماضي بقرار من محكمة باريس الدولية التي قضت بحصر تصدير النفط الخام من حقول كردستان بشركة تسويق النفط العراقية /سومو.