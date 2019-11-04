أكد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، أنه سبق وأن تلقى عرضًا من النادي الأهلي منذ عدة مواسم ماضية، إلا أنه فضل البقاء مع القلعة البيضاء.

وقال حارس الزمالك، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، مساء أمس الأحد: "الأهلي عرض عليّ ضعف راتبي، وذلك عن طريق محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارته السابق، ولكنني رفضت".

وأكمل: "وقتها كنت لاعبًا حرًا وبإمكاني التوقيع، لكنني تحدثت مع أحمد مرتضى وأبلغته بأنني أريد التوقيع على عقد جديد".

وعن فترة إصابته، فقال جنش: "عندما تعرضت للإصابة شعرت بأمور لم أكن أدركها من قبل، منها حب لاعبي الأهلي لي، وكذلك الاتحاد، وأيضًا جماهير الزمالك".

واختتم: "أنا السبب في خسارة لقب الدوري المصري خلال الموسم الماضي، وأعتذر لجماهير الزمالك".