بوليفيا تلغي مشروعا مشتركا لتعدين الليثيوم مع شركة ألمانية

أعلنت الحكومة البوليفية يوم الأحد إلغاء اتفاق شراكة مع شركة ألمانية لاستخراج الليثيوم من مسطح "أويوني" للملح في جنوب البلاد.

واحتج متظاهرون في إدارة بوتوسي، على بعد حوالي 420 كيلومتراً جنوب العاصمة لاباز، على المشروع الذي تم إطلاقه بين الشركة الألمانية "إيه سي أي سيستيمز أليمتنيا المحدودة" وشركة ياسيمنتوس دي ليتيو بوليفيانوس المملوكة للحكومة البوليفية.

ويقول المحتجون إن المشروع لن يعود بفائدة على المجتمعات المحلية.

وقال حاكم مقاطعة بوتوسي، كارلوس سيخاس، إنه تلقى مرسومًا من حكومة الرئيس إيفو موراليس بإلغاء مرسوم سابق صدر قبل عام لإقامة المشروع الألماني البوليفي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء البوليفية "إيه بي آي" يوم الأحد.

ولم يتم الإعلان عن أسباب القرار.

وكان الهدف من المشروع المشترك هو إنتاج ما يكفي من الليثيوم، وهو عنصر أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية، لمئات الآلاف من السيارات الكهربائية التي يتم تصنيعها سنويًا.

كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج في المشروع المشترك بين "إيه سي أي سيستيمز أليمتنيا المحدودة" وشركة ياسيمنتوس دي ليتيو بوليفيانوس في عام 2021 ويستمر العمل به لمدة 70 عامًا.

وكان من المتوقع أن ينتج عن المنجم ما بين 40 إلى 50 ألف طن ليثيوم سنويًا.