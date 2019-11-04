لاتسيو ينتزع فوزا صعبا من ميلان في الدوري الإيطالي

انتزع لاتسيو فوزا صعبا من مضيفه ميلان 2 / 1 خلال المباراة ،التي جمعتهما أمس الأحد، في المرحلة الحادية عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم لاتسيو بهدف سجله شيرو إيموبيلي في الدقيقة 25،وتعادل ميلان في الدقيقة 28 عن طريق كريستوف بيانتيك قبل أن يسجل خواكين كوريا الهدف الثاني لفريق لاتسيو في الدقيقة 83.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين وبادر ميلان بشن هجمات متتالية بحثا عن إيجاد ثغرة في دفاع لاتسيو الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة الخامسة كاد لاتسيو أن يفتتح التسجيل عندما استلم شيرو إيموبيلي الكرة داخل منطقة جزاء ميلان من الناحية اليسرى ليصبح في مواجهة جيانلويجي دوناروما الذي تألق وتصدى للتسديدة الأرضية لإيموبيلي قبل أن يبعدها الدفاع.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 16 والتي كادت أن تشهد هدف التقدم لميلان عندما سدد هاكان كالهانجولو كرة قوية من ركلة حرة من خارج منطقة جزاء لاتسيو من الناحية اليمنى لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس توماس ستراكوشا.

وجاءت أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 21 من نصيب ميلان عندما وصلت الكرة إلى لوكاس باكيتا في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة ستراكوشا لكنه سدد كرة أرضية تصدى لها الحارس ببراعة.

ورد لاتسيو في الدقيقة التالية بهجمة خطيرة عندما مرر لويس ألبيرتو كرة بينية إلى شيرو إيموبيلي في الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء ميلان ليقابلها بتسديدة مباشرة لكن كرته اصطدمت بالعارضة قبل أن يشتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 23 سدد صامويل كاستييخو كرة أرضية قوية من داخل خارج منطقة الجزاء لكن ستراكوشا حولها بصعوبة إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وشهدت الدقيقة 25 تسجيل لاتسيو هدف التقدم عندما مرر مانويل لاتزاري كرة عرضية من الجاني الأيمن ارتقى إليها إيموبيلي وقابلها بضربة رأس متقنة إلى داخل المرمى.

لم ينتظر ميلان طويلا لتسجيل هدف التعادل حيث تمكن من تسجيله في الدقيقة 28 عندما مرر ثيو هيرنانديز كرة عرضية من الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء لاتسيو حيث لمسها كريستوف بيونتيك قبل أن تلمس صدر كيسانجا جاسينتو وتعانق الشباك.

وفي الدقيقة 37 كاد ميلان أن يسجل الهدف الثاني عندما مرر إسماعيل بن ناصر كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها أنتي ريبيتش بضربة رأس قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وضاعت فرصة هدف مؤكد على ميلان في الدقيقة 39 عندما لعب هاكان كالهانجولو ركلة ركنية مباشرة نحو المرمى إلا أن ستراكشوا أبعدها من على خط المرمى قبل أن يشتتها الدفاع.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته فارضا التعادل 1/1 بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض فريق لاتسيو سيطرته على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع ميلان لوسط ملعبه والاعتماد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

ومع ذلك لم يكن هناك فرص حقيقية على المرميين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 66 والتي شهدت فرصة خطيرة على المرمى كانت من نصيب ميلان عندما سدد كالهانجولو كرة قوية من ركلة حرة تصدى لها ببراعة ستراكوشا.

ورغم ذلك استمرت محاولات لاتسيو الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم وسط دفاع مظم وهجمات مرتدة من جانب ميلان.

وشهدت الدقيقة 76 فرصة خطيرو لفريق لاتسيو عندما مرر مانويل لاتزاري الكرة إلى لويس البيرتو لكن دوناروما حول تسديدته إلى ركلة ركنية لتلعب داخل منطقة الجزاء حيث حدثت حالة من الارتباك قبل أن تصل الكرة إلى فرانشيسكو أتشيربي الذي سدد كرة قوية حولها دوناروما إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وجاءت الدقيقة 83 لتشهد تسجيل لاتسيو الهدف الثاني عندما استلم خواكين كوريا كرة بينية داخل منطقة جزاء ميلان من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

حاول ميلان تعديل النتيجة في الوقت المتبقي لكنه فشل في ذلك لتمر الدقائق بدون أي تعديل في النتيجة ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز لاتسيو على ميلان 2 / 1.