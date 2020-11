دي نيرو نشر صورة وهو يطوي صفحة ترامب.. وكريستي آلي تدعم ترامب

كعادتهم في أي انتخابات أمريكية، يتنافس نجوم الفن في هوليوود في إعلان مرشحهم الذي سيختارونه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويسير في ركابهم بعض معجبيهم، والجديد هذا العام مشاركة بعضهم كمرشحين للرئاسة، مثل المغني "كانييه ويست" زوج النجمة الشهيرة كيم كارداشيان.

ولا تقتصر مشاركة نجوم هوليوود في الانتخابات على التصويت فقط أو دعم مرشح على آخر، ولكن بعضهم يشارك في حملات الدعم لأحد المرشحين، تماما مثل رجال السلطة والسياسية، كما لا يقتصر الأمر على الممثلين فقط، بل اتسعت الرقعة لتشمل المشاهير من ممثلين ومغنين قرروا دخول الحلبة والانخراط بشكل واضح في المشهد السياسي الأمريكي وأعلنوا على الملأ مرشحهم المفضل.

فقد نظم مايك بلوك، وهو أستاذ يدرِّس مادة الموسيقى في معهد "نيو إنجلاند" الموسيقي ومدرسة "بركلي" للموسيقى، حفل (Play For The Vote)، الذي رافق خلاله موسيقيون مقترعين أمريكيين خلال الانتخابات الرئاسية، وقال إن الهدف من الموسيقى هو تحويل الاقتراع لتجربة "إيجابية" لدى المواطنين.

وفي أعقاب دراسة أمريكية أجراها مركز "بيو" البحثي، أكدت أن عددا أقل من المشاهير قرروا دعم ترامب بسبب سوء إدارته لأزمة فيروس كورونا، مقابل عدد أكبر اختاروا أسلوب بايدن لإدارة الأزمة؛ سعت حملة المرشح الرئاسي، بايدن، للاعتماد أكثر على مشاهير الفن في العديد من الولايات.

• من يؤيد جو بايدن؟

كان الممثل العالمي "روبرت دي نيرو" أبرز المؤيدين لبايدن والداعين لإسقاط ترامب، وقد شن هجمات عدة على ترامب وأعلن مبكرا في شهر مايو الماضي دعمه لبايدن، وكتب تغريدة قال فيها: "أنا مع بايدن، وأريد أن يسير كل شيء على ما يرام بالنسبة له".

كما تساءل عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر عن سبب حب الناس لترامب، قائلا: "لماذا يحب الناس هذا الرجل؟ أنا حقا لا أفهم؟".

Why do people like this man? I truly don’t understand. pic.twitter.com/N9VFVjkqe3 — Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) October 31, 2020

• اقلبوا صفحة ترامب

ومع بدء التصويت، نشر "دي نيرو" صورة للتاريخ وهو يطوي صفحة ترامب قائلا: "هذا هو الوقت لقلب الصفحة".

ولم يكتف دي نيرو بذلك فحسب؛ بل نشر صورة "فوتوشوب" تُظهر الشرطة الأمريكية وهي تعتقل ترامب، معلقا: "أنا في انتظار هذه اللحظة".

• اطردوا كذاب عام 2020

أيضا أعلن الممثل الأمريكي، توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، تأييدهما للمرشح الديمقراطي جو بايدن من خلال المشاركة في حملة افتراضية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية.

وظهر "هانكس" وهو يرتدي قميص مكتوب عليه شعار حملة "اطردوا كذاب عام 2020 ترامب".

Tom Hanks say it " FIRE THE LIAR 2020 "

you can say it too



George Lopez pic.twitter.com/NSgq10blGQ — tRUMP is LIAR (@VoteBH_2020) October 26, 2020

• أمريكا ستشفى بعد ترامب

وللتعبير عن دعمها لبادين، نشرت المغنية الأمريكية، تايلور سويفت، لقطة من غلاف مجلة "في" الشهيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحمل ملفات تعريف بالمرشح الديمقراطي، جو بايدن، في إشارة لدعمها له.

وأعلنت "سويفت" عن دعمها لوصول المرشح الديمقراطي للرئاسة إلى جانب السيناتورة، كامالا هاريس، التي اختارها بايدن لمنصب نائب الرئيس، مشيرة إلى أن اختيارهما سيساهم "بشفاء الولايات المتحدة بعد عهد ترامب".

I spoke to @vmagazine about why I’ll be voting for Joe Biden for president. So apt that it’s come out on the night of the VP debate. Gonna be watching and supporting @KamalaHarris by yelling at the tv a lot. And I also have custom cookies 🍪💪😘



📷 @inezandvinoodh pic.twitter.com/DByvIgKocr — Taylor Swift (@taylorswift13) October 7, 2020

• لا يمثلني

وكشفت نجمة هوليوود الأمريكية، جينيفر لورانس، عن المرشح الذي صوتت له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث أكدت في مقابلة مع إذاعة "Absolutely Not"، أنها نشأت كجمهورية، إلا أن موقفها السياسي تغير بشكل كبير منذ تولي دونالد ترامب رئاسة البلاد، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وقالت إنها أدلت بصوتها في الانتخابات لمرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن ونائبته، كمالا هاريس، وذلك لأن "دونالد ترامب كان وسيستمر في الوضع نفسه وستظل مصلحته أمام سلامة ورفاهية أمريكا".

واعترفت لورانس، الحائزة على جائزة أوسكار، في المقابلة الإذاعية بعدم حبها للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلة عنه: "هذا رئيس تم عزله، وانتهك العديد من القوانين، ورفض إدانة تفوق البيض على السود، لقد تسبب في تغيير منظوري للسياسة"، وتابعت "لا يمثل قيمي كأمريكية، والأهم من ذلك كإنسانة".

وتُعد لورانس من أشد الرافضين لترامب وهاجمته بشدة عقب فوزه عام 2016؛ لذلك أعربت بشكل حاسم عن دعمها لبايدن، مؤكدة أن "ترامب لا يمثل قيمها كأمريكية ولا كإنسانة".

كما انضمت لورانس إلى نجوم الفن الذين أعلنوا معارضتهم لترشح ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في انتخابات 2016، ووصفت فوزه بنهاية العالم.

أيضا أعطت المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي جاجا، والنجم جون ليجند، أصواتهما لبايدن، وساهما بتأمين حوالي 20 صوتًا انتخابيًا في ولاية "بنسلفانيا" له، وفي تبديل المشهد السياسي وانتزاع فرصة ترامب من الحصول على فترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وظهرت جاجا وهي تحتضن بايدن في اشارة لدعمها له كرئيس قادم لأمريكا.

That’s a pic of me in Pennsylvania when I lived in Lancaster. I LOVE THIS STATE. I’m here now! This place is filled with good hearted people—good hearted people that @JoeBiden loves. He’s a good friend. He’s the President this country needs to bring us back together. #vote #Biden pic.twitter.com/3Yo4XddYId — Lady Gaga (@ladygaga) November 1, 2020

بينما قدم مغني الراب البورتوريكي، باد باني، أغنية لبايدن في بداية حملته الانتخابية لاستخدامها في الإعلانات.

وكان بطل المصارعة الحرة السابق، والنجم الأمريكي، ذا روك، أحد هؤلاء الذي أيدوا بايدن ونشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، دعا فيه إلى انتخابه، كما أجرى معه ومع نائبته السيناتورة، كامالا هاريس مقابلة قصيرة؛ ليفاجئ بحملة انسحاب من المعجبين بترامب والحزب الجمهوري من على مواقع التواصل.

وكان النجم الأمريكي قد صرح بأن جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، هما الخيار الأفضل للولايات المتحدة الأمريكية، وتابع: "أنا أؤيدهما لتولّى منصب رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية"، وحث النجم الأمريكيين على المشاركة في الانتخابات، قائلاً: "ينبغي لنا جميعا الخروج للإدلاء بأصواتنا لمن نريد، صوتنا هو قوتنا"، ويأتي ذلك في ظل تخوفات من ضعف المشاركة في الانتخابات بفعل انتشار فيروس كورونا.

• من اختار ترامب من مشاهير هوليوود؟

رغم العديد من الانتقادات التي طالت الرئيس الحالي، لم يخل معسكر ترامب من دعم العديد من المشاهير، ممن رأوا أنه قدم للأمريكيين الكثير فيما يخص منع الهجرة أو الضرائب أو الرفاهية.

وكان من أبرز مؤيدي ترامب بين نجوم هوليوود، هو الممثل الأمريكي، جون فويت، والد النجمة الأمريكية الشهيرة، أنجلينا جولي، الذي لم يتردد في مقطع مصور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر في إظهار دعمه الكبير للرئيس ترامب، وقال إن "ترامب أعظم رئيس في أمريكا منذ أبراهام لينكولن" من وجهة نظره.

أيضا من أشهر من أعلنوا التصويت لترامب، الممثلة الأمريكية، كريستي آلي، التي قالت في تغريدة نشرتها عبر موقع تويتر، إنها ستصوت لصالح ترامب لأنه "ليس سياسيا، ويحل الأمور بسرعة وسيحول الاقتصاد سريعا"، وستختاره كما اختارته قبل 4 سنوات.

I’m voting for @realDonaldTrump because he’s NOT a politician. I voted for him 4 years ago for this reason and shall vote for him again for this reason. He gets things done quickly and he will turn the economy around quickly. There you have it folks there you have it🙄 — Kirstie Alley (@kirstiealley) October 17, 2020

وانضمت إلى "آلي" أيضا الممثلة الأمريكية، ستايسي داش، وهي من أبرز المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عام 2016.

وممن صوتوا لترامب أيضا مغني الراب، كيد روك، الذي يجاهر دائما بدعمه لترامب بعد أن قام بزيارته في البيت الأبيض واستمتعا بجولات الجولف معا في وقت سابق، وحضر لقاء حدث انتخابي يوم 14 سبتمبر؛ لدعم إعادة انتخاب ترامب ووصوله إلى الرئاسة.