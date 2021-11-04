بريطانيا تصدر ترخيصا لعقار مولنوبيرافير لعلاج كورونا

أصدرت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، ترخيصا لاستخدام عقار "مولنوبيرافير" الذي تنتجه شركة ميرك، ليصبح أول عقار مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم يتم الترخيص باستخدامه لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة من مرضى كورونا البالغين الذين يحتمل أن تتطور حالتهم إلى حالة شديدة.

وأعلنت "وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية" البريطانية اليوم أن المضاد الفيروسي "آمن وفعال في تقليل احتمالات الحاجة إلى العلاج بالمسشتفيات، والوفاة لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بأعراض خفيفة إلى متوسطة وهناك احتمال أن تتطور إصابتهم إلى أعراض شديدة".

وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة صارمة لسلامة العقار وجودته وفعاليته من قبل الهيئات التنظيمية في بريطانيا وكذلك من جانب هيئة استشارية علمية مستقلة من الخبراء، ما يجعله أول عقار فموي لعلاج كورونا تتم الموافقة عليه.

ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن أسهم شركة ميرك ارتفعت بنسبة 2% في تعاملات ما قبل السوق بالولايات المتحدة.

وتخطط حكومة بوريس جونسون للتركيز على العلاجات المضادة للفيروسات مع طرح الجرعات المعززة من لقاحات كورونا لدعم مستويات المناعة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن "هذا سيكون عاملا يغير قواعد اللعبة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا ومن يعانون من نقص المناعة، حيث سيتمكنون قريبا من تلقي العلاج الرائد".

وتوسع الموافقة على استخدام الدواء سجل المملكة المتحدة من الإجراءات السريعة المتعلقة بالتصاريح لمواجهة كورونا، بعد أن كانت أول دولة غربية تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فايزر وبيونتك العام الماضي.

وأعلنت المملكة المتحدة بالفعل عن صفقات لتأمين علاجين جديدين لمرضى كوفيد-19: دواء شركة ميرك ومضاد فيروسات آخر من إنتاج شركة فايزر. واستنادا إلى بيانات التجارب السريرية، فإن علاج شركة ميرك يكون أكثر فاعلية عندما يتم تناوله خلال المراحل المبكرة من العدوى، حسبما قالت الهيئة المنظمة في بريطانيا.

وبدأت وكالة الأدوية الأوروبية في مراجعة متجددة لطلب شركة ميرك للحصول على ترخيص التسويق في الاتحاد الأوروبي.

وقال الدكتور دين واي لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مختبرات ميرك للأبحاث، في بيان اليوم الخميس: "كعلاج عن طريق الفم، يقدم مولنوبيرافير إضافة مهمة للقاحات والأدوية المنتشرة حتى الآن لمواجهة جائحة كوفيد-19".