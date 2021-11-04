الصحة العالمية: على الدول الأوروبية العمل بجدية لمنع انتشار كورونا بشكل أكبر

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، اليوم الخميس، إنه يتعين على الدول الأوروبية أن تعمل بجدية أكثر لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر مع ارتفاع عدد الوفيات وحالات الإصابة الجديدة.

وأوضح كلوج في إفادة إعلامية، أن معدلات العدوى الحالية في 53 دولة أوروبية تثير "قلقا بالغا" وأن الحالات الجديدة تقترب من مستويات قياسية، تفاقمت بسبب متغير دلتا الأكثر قابلية للانتقال.

وأضاف: "يجب علينا تغيير تكتيكاتنا، من الاستجابة إلى الارتفاعات الحادة في حالات كوفيد-19، إلى منع حدوثها في المقام الأول"، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال كلوج إن المنطقة شهدت زيادة بنسبة 6% في الحالات الجديدة الأسبوع الماضي بنحو 1.8 مليون حالة جديدة، مقارنة بالأسبوع السابق. وارتفع عدد الوفيات بنسبة 12% في نفس الفترة.

وأوضح أنه إذا اتبعت المنطقة الأوروبية مسارها الحالي، فقد تحدث 500 ألف حالة وفاة أخرى مرتبطة بكوفيد-19 بها بحلول فبراير من العام المقبل.