عضو مجلس مدينة نيويورك تصف الطلاب المتضامنين مع غزة بـ«الوحوش»

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دعت عضوة في مجلس مدينة نيويورك إلى "قتل" المتظاهرين الطلاب بعد اعتقال مئات منهم في المدينة أثناء احتجاجهم على الحرب المستمرة في غزة.

وتمثل فيكي بالادينو، المسئولة المنتخبة جزءًا من منطقة كوينز بنيويورك، وكتبت على منصة X "تؤكد شرطة نيويورك أن 99% من الاعتقالات في جامعة نيويورك كانت بالفعل لطلاب".

وقالت إن "الواقع المحزن هو أن مدارسنا تنتج وحوشًا، والآن من مسئوليتنا قتلهم.

وواصلت "يجب محاسبة هيئة التدريس الذين يجلسون على رأس هذا الفوضى معهم".

جاءت دعوة بالادينو للعنف بعد تفريق الشرطة للاحتجاجات الطلابية السلمية بشكل كبير في العديد من الجامعات في نيويورك الأسبوع الماضي.