 عضو مجلس مدينة نيويورك تصف الطلاب المتضامنين مع غزة بـ«الوحوش» - بوابة الشروق
الأحد 5 مايو 2024 10:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

عضو مجلس مدينة نيويورك تصف الطلاب المتضامنين مع غزة بـ«الوحوش»


نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 10:10 ص | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 10:10 ص

دعت عضوة في مجلس مدينة نيويورك إلى "قتل" المتظاهرين الطلاب بعد اعتقال مئات منهم في المدينة أثناء احتجاجهم على الحرب المستمرة في غزة.

وتمثل فيكي بالادينو، المسئولة المنتخبة جزءًا من منطقة كوينز بنيويورك، وكتبت على منصة X "تؤكد شرطة نيويورك أن 99% من الاعتقالات في جامعة نيويورك كانت بالفعل لطلاب".

وقالت إن "الواقع المحزن هو أن مدارسنا تنتج وحوشًا، والآن من مسئوليتنا قتلهم.

وواصلت "يجب محاسبة هيئة التدريس الذين يجلسون على رأس هذا الفوضى معهم".

جاءت دعوة بالادينو للعنف بعد تفريق الشرطة للاحتجاجات الطلابية السلمية بشكل كبير في العديد من الجامعات في نيويورك الأسبوع الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك