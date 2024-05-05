كريم فهمي يكشف عن تأثير انفصال والديه وتجربته مع العلاج النفسي

"كشف الفنان كريم فهمي عن تفاصيل كثيرة من حياته الشخصية وذكرياته في الطفولة، مشيراً إلى تأثره بقرار انفصال والديه بسبب خلافات كثيرة حدثت بين الطرفين.



وخلال لقاءه في برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين، أكد "فهمي" أن انفصال والديه لم يؤثر سلبياً عليه هو وشقيقه، موضحاً أن الانفصال لا يعني وجود طرف سيء، ولكنهما لم يتوافقا.

وأوضح الفنان كريم فهمي، أنه لم يتخيل أن والدته ستتزوج من شخص آخر، وحدثت مشاكل كثيرة، لكنه تفهم ذلك عقب كبره في السن.



وأضاف كريم: "لقد فهمت عندما كبرت أن أي امرأة تحتاج إلى أمان في حياتها، أما والدي فهو لذيذ وجميل وتزوج كثيرا ومتزوج حاليا".

كما تحدث كريم فهمي عن ذهابه لطبيب نفسي في أحد المرات، قائلاً: "روحت لدكتور نفسي، لأن جه عليا وقت مكنش عندي شغف للشغل والكتابة، ولسة بتابع عند الدكتور، ومش مجنون يعني، عشان إحنا عندنا في الثقافة إن اللي بيروح للدكتور النفسي مجنون".

كما تحدث كريم فهمي عن زيارته لطبيب نفسي في إحدى المرات، قائلاً: "ذهبت لطبيب نفسي، لأنني شعرت بضيق في وقت لم يكن لدي شغف بالعمل والكتابة، وما زلت أزور الطبيب بانتظام، ولست مجنوناً، لأننا في ثقافتنا نعتقد أن من يزور طبيبا نفسيا فهو مجنون".



