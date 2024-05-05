مسئول: كوريا الجنوبية والصين واليابان تجري مشاورات لعقد قمة ثلاثية في سول

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن مشاورات نهائية تجرى بين كوريا الجنوبية والصين واليابان لعقد قمة ثلاثية، يومي 26 و27 مايو، في سول.

وقال مسئول بالوزارة، إن الدول الثلاث اتفقت على عقد القمة، في أقرب موعد مناسب للأطراف الثلاثة، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن الجدول النهائي قريبا، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وأضاف المسئول، أن الحكومة سوف تسرع من المشاورات مع الوزارات المعنية، بالإضافة إلى اليابان والصين لتحقيق نتائج جوهرية من تلك القمة.

ومن المتوقع أن يزور رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشانج، سول لعقد القمة الثلاثية مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.