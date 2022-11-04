 كوريا الجنوبية تسجل أقل من 50 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 لليوم الثاني - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 50 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 لليوم الثاني

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 نوفمبر 2022 - 4:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 نوفمبر 2022 - 4:43 ص

ظلت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية أقل من 50 ألف حالة اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف متزايدة من تفشي محتمل لـ" جائحة مزدوجة" من كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية هذا الشتاء.

وسجلت البلاد 43 ألفا و 449 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 49 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و 760 ألفا و701 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 35 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و 315 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة 304 حالات، مرتفعا من 290 حالة في اليوم السابق.

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