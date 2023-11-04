لحظة نقل مصابي القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا

بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات مصورة لنقل عدد مصابي القصف الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.



وأظهرت اللقطات، إصابات شديدة جراء القصف الذي تحدثت تقارير إعلامية عن أنه أوقع 150 شخصا بين شهيد وجريح، في استهداف المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).





تغطية صحفية: نقل إصابات بعد قصف جيش الاحتلال النازحين في مدرسة الفاخورة شمال غزة. pic.twitter.com/5kkjtlZaQZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 4, 2023



ويأتي هذا القصف استكمالا لسلسلة المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والذي يتخذ وتيرة متصاعدة.



وكان جيش الاحتلال قد كثّف غاراته أمس على المدارس والمستشفيات على مناطق شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ29 على التوالي، وقد ارتفع عدد الشهداء لأكثر من 9200 شهيد بجانب أكثر من 2000 مفقود تحت الأنقاض.