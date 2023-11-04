 وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تشن حربا مدمرة في غزة وليس دفاعا عن النفس - بوابة الشروق
السبت 4 نوفمبر 2023 5:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تشن حربا مدمرة في غزة وليس دفاعا عن النفس

أحمد علاء
نشر في: السبت 4 نوفمبر 2023 - 5:05 م | آخر تحديث: السبت 4 نوفمبر 2023 - 5:05 م

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه يجب العمل بشكل غير منقطع لإنهاء الكارثة التي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي وتدهورت إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري سامح شكري، والأمريكي أنتوني بليكن، بعد اجتماع عربي - أمريكي في عمّان، اليوم السبت، أنّه يجب الانخراط بشكل مكثف لاحتواء الكارثة التي يمكن تصيب المنطقة لسنوات طويلة.

وأشار إلى ضرورة العمل المشترك من أجل ضمان أمن الشعوب بما في ذلك الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة وإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ولفت إلى أن ما تشنه إسرائيل حرب مستعمرة وتدمر كل شيء في قطاع غزة وليس دفاعا عن النفس، ولا يمكن أن تجلب لإسرائيل الأمن.

ودعا لتوقف جرائم الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع ضرورة التوقف عن تحصين إسرائيل من القانون الدولي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك