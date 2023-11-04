وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تشن حربا مدمرة في غزة وليس دفاعا عن النفس

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه يجب العمل بشكل غير منقطع لإنهاء الكارثة التي تفجرت في السابع من أكتوبر الماضي وتدهورت إلى الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري سامح شكري، والأمريكي أنتوني بليكن، بعد اجتماع عربي - أمريكي في عمّان، اليوم السبت، أنّه يجب الانخراط بشكل مكثف لاحتواء الكارثة التي يمكن تصيب المنطقة لسنوات طويلة.

وأشار إلى ضرورة العمل المشترك من أجل ضمان أمن الشعوب بما في ذلك الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة وإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ولفت إلى أن ما تشنه إسرائيل حرب مستعمرة وتدمر كل شيء في قطاع غزة وليس دفاعا عن النفس، ولا يمكن أن تجلب لإسرائيل الأمن.

ودعا لتوقف جرائم الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع ضرورة التوقف عن تحصين إسرائيل من القانون الدولي.