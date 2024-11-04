رئيس الوزراء: حياة كريمة تجربة مصرية رائدة حازت على العديد من التقديرات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه العاصمة القاهرة، سيتضمن ندوات شديدة التفاعل ونقاشات ثرية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بشأن المنتدى الحضري العالمي، اليوم الاثنين، أن المنتدى يُمثل فرصة لزيارة مشروعات على أرض الواقع؛ تترجم ما يروج له من أسس واستراتيجيات لعمليات التنمية الحضرية.

ولفت إلى أن القاهرة مدينة تراثية وحضارية وتزخر بمشروعات التراث العالمي، معربًا عن أمله في استمتاع المشاركين بفترة وجودهم داخل القاهرة.

وأعرب عن أمله في أن تُحدث النتائج التي يخرج بها المنتدى فارقًا في التنمية الحضرية، في ظل التحديات التي يواجهها العالم، وتسارع الأزمات غير المسبوقة؛ والتي لها تأثير مباشر على التنمية الحضرية.

وأشار إلى أن مصر لها تجربة رائدة حازت على العديد من التقديرات وهي مشروع «حياة كريمة»، الذي يستهدف تطوير المناطق الريفية، وتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن مصري.