حماس: قرار إسرائيل قطع العلاقة مع الأونروا استخفاف بالمجتمع الدولي

قالت حركة المقاومة حماس، إن «قرار سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم، إلغاء الاتفاقية التي تُنظم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي المحتلة هو استخفاف صهيوني بالمجتمع الدولي، وازدراء للمنظومة الأممية، وتأكيدٌ جديد بأنه كيانٌ مارق ومتمرد على الشرعية الدولية والقيم الإنسانية».

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، أن «القرار المخالف لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، هو محاولة صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، على طريق سعيهم لشطب قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجّرتهم العصابات الصهيونية الإرهابية منها قبل ما يزيد على سبعة عقودٍ من الزمان».

وأشارت إلى أن «المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الأطراف ذات العلاقة، مطالبون اليوم بالوقوف بشكلٍ حازم أمام هذا القرار الصهيوني المتمرد على الشرعية الدولية، وبتعزيز دور الأونروا وحمايتها في ظل الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الغاشم ضد أهل قطاع غزة، والحاجة المُلحة إلى الخدمات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها الأونروا».

وأبلغت إسرائيل رسميا الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، بما في ذلك في قطاع غزة الذي تمزقه الحرب.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن بلاده أبلغت رسميا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بـ«إنهاء التعاون» مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

وأوضح دانون، في المنشور، الذي تضمن أيضا الخطاب المؤرخ أمس الأحد، والذي أرسلته وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى جوتيريش، قائلا: «على الرغم من الأدلة القاطعة التي قدمناها للأمم المتحدة والتي تثبت اختراق حماس لوكالة أونروا، فإن الأمم المتحدة لم تفعل شيئا لتصحيح الوضع».

وأضاف دانون أن «بلاده ستواصل التعاون مع المنظمات الإنسانية، لكن ليس مع المنظمات التي تروج للإرهاب ضدنا»، وفقًا لمزاعمه.

من جانبه، أصدر مجلس الأمن في وقت سابق، بيانا بالإجماع يعلن أن أي انقطاع أو تعليق لعمل وكالة «أونروا» سيكون له عواقب إنسانية خطيرة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد: «لقد تم التحقيق بشكل كامل في الاتهامات الموجهة ضد موظفي وكالة أونروا في وقت سابق من هذا العام، ولا يوجد ما يبرر قطع العلاقات مع وكالة أونروا. ويجب على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها وتضمن للأونروا مواصلة عملها المنقذ للحياة».