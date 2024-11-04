عودة ثنائي مانشستر يونايتد للتدريبات

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عاد ماسون ماونت لاعب مانشستر يونايتد، إلى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وأكد مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي نبأ مشاركة ماونت في مران الفريق اليوم الإثنين، على هامش المواجهتين أمام باوك اليوناني في الدوري الأوروبي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وسيستمر المدرب الهولندي المؤقت رود فان نيستلروي في قيادة الفريق خلال المباراتين المقبلتين، على أن يتسلم المدرب الجديد روبن أموريم مهامه كمدير فني يوم الإثنين المقبل.

وشهدت الحصة التدريبية التي أجراها مانشستر يونايتد اليوم مشاركة المدافع الهولندي تايريل مالاسيا، والذي غاب عن جميع مباريات الفريق منذ بداية الموسم الماضي بسبب الإصابة.

ويواصل المدافع الهولندي عمله وفقا للبرنامج الموضوع له تمهيدا لعودته في المستقبل.