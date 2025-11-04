الولايات المتحدة تعلق تمويل الأمم المتحدة لغاية القيام بإصلاحات

صرح المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب علقت تمويل الأمم المتحدة في انتظار إصلاح الهيئة الدولية.





وقال والتز في مقابلة مع موقع "بريتبارت"، نشرت يوم الاثنين، إن "الرئيس يؤخر التمويل الأمريكي حتى نرى الإصلاحات".



وأشار والتز إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وافق على تقليص ميزانية الأمم المتحدة بنسبة 15% وتقليص عدد الكوادر بنسبة 18% وعدد أفراد قوات حفظ السلام بنسبة 25%، وذلك تحت ضغط الولايات المتحدة.

وأضاف المندوب الأمريكي في معرض حديثه عن هيئة الأمم المتحدة: "أعتقد أننا سننقذها من نفسها في الكثير من الأمور وسنقوم بتفعيل التغييرات".

يذكر أن الأمم المتحدة تواجه عجزا في الميزانية بسبب تأخر مدفوعات عدد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة. ويقدر حجم المدفوعات بـ 3 مليارات دولار.