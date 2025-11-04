ممداني: ترامب وماسك يؤيدان كومو لأنه سيكون دميتهما في نيويورك

قال زهران ممداني المرشح الديموقراطي لانتخابات عمدة نيويورك، إن الرئيس دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك يؤيدان المرشح المستقل أندرو كومو لأنه سيكون "دمية" في نيويورك.



وقال ممداني، لشبكة CNN، إن تأييد ترامب للمرشح المستقل أندرو كومو يظهر أن الحاكم السابق انتظر حتى اليوم الأخير قبل الانتخابات "ليحتضن حركة "ماغا" المؤيدة لترامب التي لطالما قلنا إنه مرتبط بها".

وأضاف ممداني، وهو المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات وفق استطلاعات الرأي، أن سكان نيويورك لا يريدون رؤية "من يحاكي" أجندة ترامب يصل إلى مبنى البلدية.

وكان ترامب هدد، عبر منصته "تروث سوشيال"، بتقليص التمويل الفيدرالي لمدينة نيويورك إلى ما يتجاوز "الحد الأدنى المطلوب" إذا أصبح ممداني عمدة المدينة.

وردا على ذلك، قال ممداني: "كما هو الحال في حملته، شخّصنا الأزمة التي تواجهها الطبقة العاملة في نيويورك، ألا وهي غلاء المعيشة. لكن على عكسه، سنحقق ذلك بالفعل، وهذا تناقض لا يطيقه".

وأضاف: "بينما ينفق 300 مليون دولار على تجديد قاعة رقص في البيت الأبيض- وهو نفس المبلغ الذي يمكن أن يوفر مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لـ100ألف نيويوركي- فإنه يحاول أن يصعب على الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد شراء البقالة."

وأضاف أيضا أن مدينة نيويورك تستحق الأموال التي يهدد ترامب بقطعها، وذكر: "ليس من حق دونالد ترامب أن يقرر أي مدينة أو ولاية ستحصل على أي مبلغ، وهذه هي الأموال التي سنناضل من أجلها."

وعندما سئل عن تأييد الملياردير إيلون ماسك لكومو، قال ممداني إن ترامب وماسك "اختارا أندرو كومو لأنهما يعلمان أنه سيكون الدمية التي يريدانها هنا في مدينة نيويورك".