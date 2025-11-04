ميرتس يوجه دعوة للرئيس السوري لزيارة ألمانيا

• المستشار الألماني: حق اللجوء للسوريين لم يعد قائمًا في ألمانيا، ويُمكننا بدء عمليات ترحيل من يملكون سجلات جنائية.



أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، توجيهه دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة برلين، لبحث قضايا ذات اهتمام مشترك.

وقال في تصريحات صحفية، الثلاثاء، خلال زيارته مدينة هوزوم بولاية شلزفيج-هولشتاين، إنه دعا الشرع لزيارة ألمانيا للتباحث معه حول سبل إسهام برلين في تعزيز استقرار سوريا، وعودة السوريين في البلد الأوروبي إلى بلادهم.

ولفت ميرتس إلى أن "الحرب الداخلية في سوريا انتهت، لذا لم يعد حق اللجوء قائمًا في ألمانيا (للسوريين)، ويُمكننا بدء عمليات ترحيل من يملكون سجلات جنائية".

وأعرب عن اعتقاده بأن جزءًا كبيرًا من اللاجئين السوريين الموجودين في ألمانيا، سيعودون طواعيةً ويشاركون في إعادة الإعمار ببلدهم.

ومضى قائلا: "إعادة الإعمار مستحيلة بدون هؤلاء الأشخاص، من يرفض العودة من ألمانيا قد يُرحّل في المستقبل القريب".

وتأتي تصريحات ميرتس رداً على تشكيك وزير خارجيته يوهان فاديفول، في إمكانية عودة عدد كبير من اللاجئين السوريين طوعاً في وقت قريب، بالنظر إلى حجم الدمار الهائل في بلادهم.

وأثارت تصريحات فاديفول التي أدلى بها خلال زيارته مناطق مدمرة في العاصمة السورية دمشق، انتقادات من داخل حزبه "المسيحي الديمقراطي".