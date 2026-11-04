إرجاء اجتماع تشكيل مجلس النقابة الفرعية للصحفيين في الإسكندرية إلى 16 نوفمبر

قرر مجلس النقابة الفرعية للصحفيين في الإسكندرية، إرجاء اجتماع تشكيل المجلس إلى 16 نوفمبر الجاري، وذلك خلال اجتماعه الإجرائي الذي عُقد اليوم الأربعاء، بسبب سفر أحد أعضاء المجلس إلى خارج البلاد.

وقال شوكت سعد، نقيب الصحفيين في الإسكندرية، في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار التأجيل جاء تقديرًا لظروف الزميلة، وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع بحضور جميع أعضاء المجلس المنتخب.

وكان الكاتب الصحفي شوكت سعد، فاز الأحد الماضي بمنصب رئيس النقابة الفرعية للصحفيين في الإسكندرية من الجولة الأولى، في الانتخابات التي أعلن نتائجها جمال عبد الرحيم، سكرتير النقابة العامة للصحفيين.

وحصل «سعد»، المقيد بجريدة الجمهوري الحر، على منصب النقيب الفرعي لمدة عامين، بعد حصوله على 101 صوت، مقابل 55 صوتًا لمنافسه حسني حافظ، المقيد بجريدة الوفد.

وفاز بمقاعد العضوية الثلاثة، لمدة 4 سنوات مقبلة، كل من: أحمد بسيوني، وكالة أنباء الشرق الأوسط، بـ128 صوتًا، وشيرين العقاد، جريدة الكرامة، بـ123 صوتًا، وهدى الساعاتي، جريدة الشروق، بـ99 صوتًا.

وبلغ عدد المقيدين بكشوف الناخبين من الصحفيين بمحافظات غرب الدلتا «الإسكندرية والبحيرة ومطروح» 192 صحفيًا، أدلى منهم 158 بصوته، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 156 صوتًا، مقابل صوتين باطلين.

وحضر الانتخابات من النقابة العامة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء المجلس: «جمال عبد الرحيم، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد الجارحي، وإيمان عوف، وهشام يونس، وحسين الزناتي، ومحمود كامل، ومحمد يحيى، ومحمد السيد الشاذلي، كما حضر رزق الطرابيشي، النقيب المنتهية ولايته للنقابة الفرعية، وجميع أعضاء المجلس الفرعي».

ويُذكر أنه طبقًا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، يُشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين 10 أعوام، و3 أعوام بالنسبة إلى المرشحين لعضوية المجلس، وألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشح.

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للصحفيين، برئاسة خالد البلشي، تشكيل لجنة نقابية للصحفيين لأول مرة في محافظة مطروح، برئاسة محمود صادق، جريدة الجمهورية، وعضوية مدحت نصار، جريدة الأخبار، وأحمد سباق، جريدة الشروق.



