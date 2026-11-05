أرسنال يعبر سلافيا براغ بثنائية ويواصل نتائجه الإيجابية في دوري الأبطال

حقق أرسنال الإنجليزي فوزًا ثمينًا على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفرض الفريق اللندني أفضليته خلال الشوط الأول، ونجح في ترجمة تفوقه إلى هدف مبكر حمل توقيع الإنجليزي نوني مادويكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعزز السويدي فيكتور جيوكيريس تقدم أرسنال بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وشهد الشوط الثاني تراجعًا ملحوظًا في أداء أرسنال، بعدما فقد الفريق جزءًا كبيرًا من سيطرته على مجريات اللعب، فيما حاول سلافيا براغ العودة إلى المباراة، لكنه لم ينجح في هز الشباك، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين دون مقابل.

وبهذا الانتصار، رفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، خلف باريس سان جيرمان وريال مدريد، صاحبي المركزين الأول والثاني برصيد 12 نقطة لكل منهما.

في المقابل، تجمد رصيد سلافيا براغ عند نقطة واحدة، ليستقر في المركز الرابع والثلاثين.

ويخوض أرسنال مباراته المقبلة في البطولة على ملعبه أمام بوروسيا دورتموند الألماني، بينما يستضيف سلافيا براغ نظيره فياريال الإسباني في الجولة الخامسة.