نفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 90 قرارا بأحياء الحادي عشر «الفيروز» والسادس عشر «اللوتس» والأندلس والنرجس، شملت 20 قرارا للغلق والتشميع و70 قرارا لإزالة الإشغالات، إلى جانب ضبط مكبرات صوت تتسبب في إزعاج السكان، في إطار جهود الجهاز لإعادة الانضباط إلى الأحياء السكنية والحد من مصادر الإزعاج.

وجاءت الحملة بإشراف المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وبمشاركة إدارات الإشغالات والتعديات والأمن والحركة والمعدات والأحياء السكنية، وبالتنسيق مع شرطة التعمير ومباحث التعمير وشرطة المرافق.

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين، وتنفيذ قرارات الغلق والتشميع، والتعامل مع مصادر الإزعاج التي تؤثر في راحة السكان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويواصل جهاز المدينة حملاته الميدانية لمتابعة الأحياء السكنية والمناطق الخدمية، ورصد المخالفات والإشغالات ومصادر الإزعاج والتعامل معها، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتوفير بيئة سكنية أكثر هدوءا وراحة للمواطنين.