بقائي مخاطبا المسئولين الأمريكيين: حساباتكم بشأن إيران باءت بالفشل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الحسابات الأمريكية بشأن إيران لم تحقق أهدافها، مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي وجّه بدوره رسالة واضحة إلى المسئولين في واشنطن.

وقال بقائي، في منشور عبر منصة «إكس»، مخاطبًا المسئولين الأمريكيين، إن حساباتهم بشأن إيران باءت بالفشل، محذرًا من أن استمرار الولايات المتحدة في سياستها الحالية ستكون له تداعيات تتجاوز ما شهدته سابقًا.

وأضاف أن أي هجوم على إيران لن يفضي إلى تحقيق النصر، بل ستكون نتيجته الهزيمة، بحسب تعبيره.

وتأتي تصريحات بقائي في أعقاب رسالة خامنئي، التي حذّر فيها من أن الحرب في الشرق الأوسط ستكون أوسع نطاقا في حال استئنافها، وذلك في ظل تلويح الولايات المتحدة وإسرائيل بجولة جديدة من الضربات على إيران.

وقال خامنئي في رسالة مكتوبة نشرها موقعه الالكتروني: «إذا تكررت مثل هذه الاعتداءات، فإن نطاقها (الحرب) سيصبح أوسع بكثير».

وفي سياق متصل، أكد المرشد أن التغيرات الحزبية والسياسية داخل الولايات المتحدة لن تؤدي إلى تغيير موقفها تجاه إيران، محذرًا من الاعتقاد بإمكانية إنهاء العداء الأمريكي من خلال تقديم التنازلات.

ونوه أن من يراهنون على تغيير السلوك الأمريكي نتيجة التحولات الحزبية، أو يعتقدون أن تقديم تنازلات لواشنطن قد يدفعها إلى التخلي عن عدائها تجاه الشعب الإيراني، «مخطئون تمامًا».

وأضاف أن القادة الأمريكيين سعوا، على مدار مراحل مختلفة، إلى فرض هيمنتهم على إيران وإخضاعها، مشيرًا إلى أنهم تخلوا، في أحدث أشكال هذا التوجه، عن الأعراف والمظاهر الدولية، واتجهوا إلى محاولة «تفكيك البلاد وإخضاع شعبها وتقويض نظامها وتدمير حضارتها العريقة».

وأكد أن هذه المحاولات اصطدمت بإرادة الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وأتباعها أخفقوا في تحقيق أهدافهم، وألقوا تبعات حساباتهم الخاطئة على الشعب الأمريكي والحكومات التي تعتمد على واشنطن.