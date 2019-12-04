الصين تعارض بشدة تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول «شينجيانغ»







أعربت الصين اليوم الأربعاء، عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لتمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم الواقعة أقصى شمال غربي البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ - في تصريح اليوم - "أقر المجلس قبل ساعات ما يسمى "مشروع قانون الويغور لسياسة حقوق الإنسان عام 2019"، إن المشروع شوه عن عمد وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ وجهود الصين الرامية إلى التخلص من التطرف ومكافحة الإرهاب هناك، وهاجم بشكل خبيث سياسات الحكومة الصينية لإدارة منطقة شينجيانغ، وانتهك القانون الدولي والمباديء الأساسية للعلاقات الدولية بشكل خطير، وتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين، وتعرب الصين عن سخطها الشديد ومعارضتها الحازمة لذلك".

وأضافت يينغ "أن القضية المتعلقة بشينجيانغ ليست قضية حقوقية أوعرقية أو دينية على الإطلاق، بل هي قضية خاصة بمكافحة الإرهاب والانفصال، لقد عانت شينجيانغ من أعمال الإرهاب والتطرف والعنف، وفي مواجهة الحالة القاتمة، شنت حكومة منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم حملة صارمة ضد هذه الأعمال الإرهابية العنيفة وفقا للقانون، وأولت في الوقت نفسه أهمية كبيرة لحل المشكلة من مصدرها، بما في ذلك العمل بنشاط على التخلص من التطرف ودفع التنمية الاقتصادية، وتعزيز الانسجام العرقي والوئام والاستقرار الاجتماعي. وكفلت هذه التدابير عدم وقوع هجمات إرهابية في شينجيانغ في السنوات الثلاث الماضية، وحصلت على دعم من 25 مليون شخص من جميع المجموعات العرقية في شينجيانغ، وقدمت إسهامات إيجابية في القضية العالمية لمكافحة الإرهاب".

وأوضحت "أن الحكومة الصينية والشعب الصيني لا يتزعزعان في تصميمهما على حماية سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية، وإن محاولة الولايات المتحدة استخدام القضية المتعلقة بشينجيانغ لزعزعة العلاقات العرقية الصينية وتقويض الرخاء والاستقرار في شينجيانغ، وكبح التنمية في الصين أمر لا طائل منه".

وحثت يينغ، الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها على الفور، ومنع مشروع القانون المتعلق بشينجيانغ من أن يصبح قانونا، والتوقف عن استخدام القضية المتعلقة بشينجيانغ للتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وفي سياق متصل، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية في الصين) اليوم الأربعاء، بيانا أعربت فيه عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية لتمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول قضايا متعلقة بشينجيانغ.

وذكر البيان "أن مجلس النواب الأمريكى مرر ما يسمى بـ "مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019"، أو مشروع قانون الويغور لعام 2019، أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مهاجما بسوء نية أوضاع حقوق الإنسان في شينجيانغ ومشوها جهود الصين لاجتثاث التطرف ومكافحة الإرهاب، وموجها اتهامات لا أساس لها ضد سياسات الحكومة الصينية إزاء شينجيانغ، ومتدخلا بشكل سافر في الشؤون الداخلية للصين".