حرس الحدود الروسي يمنع محاولة تسلل لمسلحين من أوكرانيا ويقتل أحدهم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن محاولة ثلاثة مسلحين التسلل إلى الأراضي الروسية من أوكرانيا، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار وقتل أحد المسلحين وهروب اثنين إلى الأراضي الأوكرانية.

وذكر بيان لجهاز الأمن الروسي، اليوم الجمعة، أن مفرزة حدودية تمكنت، في موقع مديرية الحدود التابعة للأمن الفيدرالي الروسي بمنطقتي بيلجورود وفورونيج، من منع محاولة ثلاثة مسلحين مجهولين انتهاك الحدود قادمين من أوكرانيا إلى روسيا.

وأضاف البيان: "أنه خلال محاولة اعتقال المخالفين قاموا بمقاومة مسلحة ونتيجة لإطلاق النار أصيب أحدهم بجروح أردته قتيلا، بينما هرب اثنين منهم إلى أراضي أوكرانيا".