متمردو إثيوبيا: القتال لا يزال مستمرا بعد سقوط عاصمة تيجراي

قال كبير قادة المتمردين إن القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية والقوات الموالية لإقليم تيجراي المتمرد بشمالي البلاد، لا يزال مستمرا، على الرغم من سقوط عاصمة الإقليم.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال ديبريتسيون جبريمايكل زعيم جبهة تحرير شعب تيجراي، التي كانت تسيطر على الإقليم، في رسالة نصية اليوم الجمعة، إن الاشتباكات جارية في موقعين بالقرب من ميكيلي واثنين آخرين على بعد 60 كيلومترا شمال المدينة.

وذكر أن معظم القتال تشارك فيه قوات من اريتريا المجاورة، التي تدعم الحكومة الاتحادية.

وأوضح أن استراتيجية جبهة تحرير شعب تيجراي هي "إلحاق خسائر جسيمة في القوات والعتاد والمعنويات بصفوف القوات الاتحادية والاريترية". وقال إننا "نحقق هدفنا".