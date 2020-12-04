 أليتاليا تطلق رحلات خالية من المصابين بكورونا على خط روما نيويورك - بوابة الشروق
الجمعة 4 ديسمبر 2020 6:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟

النتـائـج تصويت

أليتاليا تطلق رحلات خالية من المصابين بكورونا على خط روما نيويورك

روما - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 6:21 م | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 6:21 م

قالت شركة أليتاليا الإيطالية للطيران اليوم الجمعة إنها ستلزم كل الركاب على خط طيران روما-نيويورك بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا قبل استقلال الطائرة.

وجاء في بيان الشركة أنه يتعين على الركاب إثبات خضوعهم للاختبار خلال الساعات الثماني والأربعين السابقة على المغادرة أو إجراء اختبار سريع للكشف عن مضادات الأجسام بالمطار.

وسيتم إلزام أولئك الذين يسافرون على خط الطيران من نيويورك إلى روما بإجراء اختبار آخر للكشف عن الفيروس لدى الوصول. وإذا ما تأكدت سلبية الاختبار، فسيتم إعفاؤهم من قواعد الحجر الصحي الإيطالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك