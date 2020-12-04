أليتاليا تطلق رحلات خالية من المصابين بكورونا على خط روما نيويورك

قالت شركة أليتاليا الإيطالية للطيران اليوم الجمعة إنها ستلزم كل الركاب على خط طيران روما-نيويورك بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا قبل استقلال الطائرة.

وجاء في بيان الشركة أنه يتعين على الركاب إثبات خضوعهم للاختبار خلال الساعات الثماني والأربعين السابقة على المغادرة أو إجراء اختبار سريع للكشف عن مضادات الأجسام بالمطار.

وسيتم إلزام أولئك الذين يسافرون على خط الطيران من نيويورك إلى روما بإجراء اختبار آخر للكشف عن الفيروس لدى الوصول. وإذا ما تأكدت سلبية الاختبار، فسيتم إعفاؤهم من قواعد الحجر الصحي الإيطالية.