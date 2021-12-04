رئيس إسكان النواب: إشادات دولية بإحراز مصر تقدمًا ملموسًا في تكنولوجيا الصناعات العسكرية

قال النائب عماد سعد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" قد حقق زخما هائلا يليق بإمكانيات الدولة المصرية في التصنيع العسكري.

وأضاف في تصريحات له، أن اختتام فعاليات المعرض جاء مع سيل من الإشادات بجانب مئات الشركات المتخصصة في صناعة الأسلحة والتقنيات العسكرية من أكثر من 42 دولة، والتي كان لها حضور مؤثر على مدار الأيام الماضية

وأوضح سعد أن الدولة المصرية أثبتت أمام العالم قدرتها على امتلاك إمكانات هائلة وقدرات فريدة في إحراز تقدم ملموس في التقدم التكنولوجي للصناعات العسكرية المصرية.

وأشاد بما شهده المعرض من مشاركة دولية واسعة شملت وفودا رسمية ومتخصصين في مجالات الصناعات العسكرية البرية والبحرية والجوية.

وأوضح أنّ مصر حققت عدة مكاسب تمثلت في فتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق مع دول العالم الرائدة في مجال الصناعات العسكرية، وهو ماقوبل بحالة من الحفاوة والتغطية الإعلامية الدولية التي سلطت الضوء على قدرات وإمكانيات الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حقق نجاحات هائلة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، وتابع: "نحن بصدد إنجازات جديدة على الصعيد الصناعات العسكرية والحربية".