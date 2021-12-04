البرهان: سنحصل على أراضينا من إثيوبيا بالتفاوض وليس بالحل العسكري

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن بلاده لا تدعم "جبهة تحرير تيجراي" في إثيوبيا.



وقال البرهان في تصريحات لتلفزيون الحدث "سنحصل على أراضينا من إثيوبيا بالتفاوض وليس بالحل العسكري".



كما أكد خلال المقابلة أن السودان لا يدعم جبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا.



وتابع البرهان: "لا نريد استبدال أحد من القوى السياسية ونريد إفساح المجال للجميع ومهمتي تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية".



وأضاف قائد الجيش السوداني أن "ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضروريا لإعادة السودان إلى المجتمع الدولي".



وأكمل تصريحاته قائلا: "لدي مهمة محددة ملتزم بها أمام الشعب والجيش باستكمال الفترة الانتقالية".



وأكد البرهان أن أجندة بعض القوى السياسية مع الخارج تهدف لعرقلة عملية الانتقالية، موضحا أنه لن يكمل العمل السياسي بعد انتهاء الفترة الانتقالية في السودان.