كوريا الجنوبية تسجل أقل من 50 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية أقل من 50 ألف إصابة اليوم الأحد،وسط مخاوف مستمرة من زيادة الإصابات في الشتاء.

وسجلت البلاد 46 ألفا و564 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 69 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 27 مليونا و308 آلاف و90 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 60 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و729 حالة ، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضى في حالة خطيرة إلى 460 حالة، مرتفعا عن 442 حالة في اليوم السابق.