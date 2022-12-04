مدرب المغرب قبل مواجهة إسبانيا: صلعتي تجلب الحظ في مونديال قطر

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن أسود الأطلس سيدخلون مواجهة إسبانيا، في مونديال قطر، بهدف التأهل للدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.

وتلعب المغرب ضد إسبانيا، بعد غد الثلاثاء، على ستاد المدينة التعليمية في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن الدور ثمن النهائي من منافسات كأس العالم 2022.

ونجحت المغرب في التأهل للدور ثمن النهائي من مونديال قطر، بعد تصدر المجموعة السادسة بـ7 نقاط، من تعادل سلبي مع كرواتيا وانتصارين على بلجيكا 2-0 وكندا 2-1.

في المقابل، تأهلت إسبانيا من دور المجموعات خلف منتخب اليابان بـ4 نقاط، بينما ودعت ألمانيا وكوستاريكا المونديال.

وقال الركراكي في حديثه للموقع الرسمي للاتحاد المغربي، عن مواجهة إسبانيا النارية:" ندخل المباراة بهدف التأهل لدور ربع النهائي من كأس العالم، علينا نسيان ما حققناه في دور المجموعات".

وأضاف:" سعيد بتنفيذ اللاعبين لكل تعليماتي الفنية، وأشرف حكيمي قائد بلا شارة، لاعب مذهل يتمتع بمشاعر كبيرة تجاه بلده، وهذا كان سبب بكائه بعد الفوز على كندا".

وأكمل:" صلعتي تجلب الحظ، سمحت للاعبين بلمس رأسي بعد مباراة كندا للحصول على بعض الحظ، نمزح كثيرا ونتمتع بعلاقة حب قوية".

وأتم:" اللاعبون يحترمونني كثيرًا، أحاول أن أكون بمثابة القدوة لهم".