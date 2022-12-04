 ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الكورية الجنوبية خلال أول 11 شهرا من العام - بوابة الشروق
الأحد 4 ديسمبر 2022 8:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الكورية الجنوبية خلال أول 11 شهرا من العام


نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 8:47 ص | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 8:47 ص

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية والغذائية لمستوى قياسي جديد خلال أول 11 شهرا من هذا العام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارتي الزراعة والمصايد أعلنتا أن صادرات المنتجات الزراعية والغذائية بلغت 08ر8 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، بارتفاع بنسبة تصل إلى 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت صادرات الشعرية سريعة التحضير بنسبة 5ر14% على أساس سنوي لتصل إلى 696 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من العام.

وارتفعت صادرات الأغذية المحفوظة، مثل كعكة الأرز، بنسبة 7ر10% لتصل إلى 163 مليون دولار.

وتتوقع الوزارة أن يصل حجم الصادرات السنوية للمنتجات الزراعة والغذائية لمستوى قياسي خلال عام 2022، متجاوزة الحجم الذي تم تسجيله خلال العام الماضي وبلغ 56ر8 مليار دولار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك