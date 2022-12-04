أثنى جراهام أرنولد المدير الفني للمنتخب الأسترالي، بشكل كبير على لاعبيه، بعد المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام الأرجنتين 1 / 2، مساء السبت في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، كما كشف عن موقفه من الاستمرار في منصبه.

ووسط حضور 45 ألف و32 مشجعا في استاد "أحمد بن علي" المونديالي، تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين سجلهما ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز في الدقيقتين 35 و57. وبعدها رد المنتخب الأسترالي بهدف في الدقيقة 77 سجله الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بالخطأ في مرمى منتخب بلاده لدى محاولة التصدي لتسديدة من كريج جودوين. وودع المنتخب الأسترالي المونديال، بينما سيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الهولندي في دور الثمانية.

ولدى سؤال أرنولد عما إذا كانت الهزيمة أمام الأرجنتين ربما لا تشكل خيبة أمل، بعد أن تمكن الفريق الأسترالي بالفعل من تجاوز توقعات الكثيرين، قال المدرب :"أنا فخور للغاية بلاعبينا، وهذا ما قلته لهم، فخور بكل ما أدوه من أجل شعبنا وجماهيرنا، كانت فترة طويلة من العطاء من الجميع، ولم تكن سهلة."

وأضاف :"نشعر بخيبة أمل بالطبع، فقد كنا نتمنى أن نحقق المزيد، لكن أعتقد أن كل الأستراليين فخورين بالفريق، وأشكر الجميع من قلبي على العطاء والمسيرة، وقد كان هدفنا دائما أن نرفع رأس الأستراليين."

وعن مشاعر اللاعبين، قال أرنولد :"هم يشعرون بخيبة أمل وإحباط، فنحن لا نحظى كل يوم بفرصة اللعب أمام أفضل الفرق، وطلبت منهم أن يتحدثوا مع الإعلام فأنا ممتن وفخور للغاية وأدرك تضحياتهم من أجل الوصول إلى هنا."

وأضاف :"قبل أن نأتي، قال الجميع إننا أسوأ منتخب تأهل للمونديال، لكننا وصلنا إلى دور الستة عشر لأول مرة منذ فترة طويلة واستطعنا تحقيق انتصارين في المونديال، هذا الجيل من الشباب والعناصر أصحاب الخبرة، كان أفضل مكتسباتنا."

ولدى سؤاله حول ما إذا كان ميسي قد قدم واحدة من أفضل مبارياته، قال مدرب أستراليا :"نعم هو لاعب يفوق الوصف، هو أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق، ونحن قدمنا بالطبع عملا دؤوبا كي لا نشعر بأننا صغار أمامه، لكنه لاعب متميز، حظيت بفرصة اللعب أمام دييجو مارادونا، لاعبو الأرجنتين متميزون ويجب أن تكون الجماهير فخورة بهم."

وعن مستقبله في تدريب المنتخب، قال أرنولد :"تعاقدي انتهى، أريد أن أحصل على أجازة وأحظى بفترة راحة ثم سأرى ما سيحدث، قدمت عملا دؤوبا للوصول إلى هنا، والآن أحتاج إلى استراحة، وبالتالي سأتحدث على أي حال مع الاتحاد."