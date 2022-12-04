المصري: لا نفاوض بابافاسيليو وكيروش خارج حساباتنا

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كشف ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، حقيقة وجود مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني المصري، لتولي المسؤولية الفنية للفريق البورسعيدي بعد رحيل إيهاب جلال.

وقال ياسر يحيى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «قصة إيهاب جلال مع النادي المصري انتهت وإن شاء الله الأمور ستكون بالتراضي.. وبديل إيهاب جلال في المصري سيكون أجنبيا بنسبة 100%، واقتربنا من إنهاء ذلك الملف».

وأضاف: «نحن لسنا طرفا في أزمة بابافاسيليو مع المحلة ولا نتفاوض مع مدير فني مرتبط بناد آخر، بالفعل تم عرض بابافاسيليو علينا بالإضافة إلى عرضه على أندية أخرى».

وأوضح: «كذلك الحديث عن التفاوض مع كارلوس كيروش غير صحيح بالمرة، والمدرب البرتغالي غير مطروح».

وكشف: «بالفعل جايمي باتشيكو أحد المرشحين لقيادة فريق المصري، وأطمئن الجماهير النادي في وجود كامل أبو علي في يد أمينة».

وأتم: «نعلم أن النادي المصري هو حالة الفرح الوحيدة في بورسعيد ونطالب الجماهير بالصبر دون استعجال ونحن نقدر عشقهم للنادي».