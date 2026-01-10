 الزمالك يفوز على الجزيرة 3-0 ويواصل تصدره لدوري الطائرة - بوابة الشروق
الزمالك يفوز على الجزيرة 3-0 ويواصل تصدره لدوري الطائرة

الشروق
نشر في: السبت 10 يناير 2026 - 9:57 م | آخر تحديث: السبت 10 يناير 2026 - 9:57 م

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، على نظيره الجزيرة بنتيجة 3 - 0 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على صالة اتحاد الطلاب بالعجوزة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 25 - 22 لصالح الزمالك

الشوط الثاني:  25 - 15 لصالح الزمالك

الشوط الثالث: 25 - 14 لصالح الزمالك

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع نظيره بتروجت يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس السوبر.


