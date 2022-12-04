ملك البحرين والرئيس الإسرائيلي يبحثان في المنامة تعزيز العلاقات

وصل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج والوفد المرافق له، اليوم الأحد، إلى المنامة في زيارة رسمية لمملكة البحرين يلتقي خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



ووفق وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم، كان في استقبال الرئيس الإسرائيلي لدى وصوله مطار البحرين الدولي، عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني .



وطبقا للوكالة، يجري الرئيس الإسرائيلي مباحثات مع ملك البحرين تتناول تعزيز علاقات التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأفاد مكتب هرتسوج، بأن الرئيس يقوم بهذه الزيارة بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب وفد من ممثلي الصناعة والأعمال.



وقال هرتسوج ، قبل مغادرته، إن الزيارة تعد "خطوة تاريخية أخرى في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".



وسيحل الرئيس الاسرائيلي يوم غد الاثنين، ضيفا على رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، ومن المتوقع أن يتضمن الاجتماع محادثات بشأن التعاون في قطاع الفضاء.