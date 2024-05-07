المصري يؤكد أحقيته في المشاركة ببطولة الكونفدرالية بالموسم القادم

أكد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، على أحقية الفريق في المشاركة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حال اعتماد ترتيب الدور الأول كمعيار للمشاركة في البطولات القارية بالموسم الجديد.

وكان نادي إنبي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم القادم، قبل أن يصدر النادي البورسعيدي بيانا للرد على ذلك الامر.

وقال النادي المصري في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «يؤكد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، على تمسكه بحق مشاركة الفريق الأول للكرة بالنادي في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل 2025/2024، وذلك حال اعتماد ترتيب الدور الأول كمعيار للمشاركة في حالة عدم الانتهاء من مباريات الدوري عند طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من الاتحاد المصري إرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية».

وأضاف البيان: «ويؤكد مجلس المصري على ثقته التامة في قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد الفرق المشاركة أفريقيًا والتي يضمن المصري أحد مقاعدها، وفقًا لترتيب الدور الأول دون النظر حتى إلى استكمال عدد من الأندية لمباريات الدور الأول، خاصة مع تفوق المصري على الأندية المنافسة سواء في عدد النقاط أو المواجهات المباشرة، وهو ما سبق أن أكده مجلس المصري في مخاطباته الرسمية مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم».

وأتم البيان: «وترفض إدارة النادي المصري بشكل قاطع كافة الأساليب التي ينتهجها مجلس إدارة أحد أندية الشركات بالدوري الممتاز والذي دأب خلال الفترة الأخيرة على إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية وكان آخر تلك الأساليب إعلانه عبر الصفحة الرسمية لناديه بأحقيته في المشاركة الأفريقية، مستندًا في ذلك إلى الترتيب الذي نشرته رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عقب الجولة السابعة عشر، علمًا بأن إعداد الجدول يتم بشكل إلكتروني دون النظر للمواجهات المباشرة التي انتهت بفوز المصري».