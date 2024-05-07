الصين وفرنسا تؤكدان ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة

أكدت الصين وفرنسا، ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة، وفقا للقانون الإنساني الدولي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأعربت الدولتان، في بيان مشترك حول الوضع في الشرق الأوسط صدر اليوم الثلاثاء، بمناسبة القمة الصينية الفرنسية في باريس، عن اعتراضهما على الهجوم الإسرائيلي على رفح، والذي من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أوسع نطاقا، كما عبرتا عن اعتراضهما على التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين.

وشدد رئيسا البلدين، في البيان، على الحاجة الملحة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وحماية المدنيين في قطاع غزة.

كما دعا الرئيسان، إلى فتح جميع الممرات ونقاط العبور المهمة بشكل فعال، لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل سريع وآمن ومستدام ومن دون عوائق وتعزيز تنسيق الجهود الإنسانية الدولية.

وأدانت الصين وفرنسا سياسة الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق ببناء المستوطنات، التي تنتهك القانون الدولي وتشكل عقبة كبرى أمام السلام الدائم، وأمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار.

ودعا رئيسا الدولتين إلى العمل مجددا على إطلاق عملية سياسية حاسمة لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين بشكل ملموس وإقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار ومستقلة وتتمتع بالسيادة بناء على حدود عام 1967.



