الأجهزة الأمنية تنجح في إثناء شخص عن محاولة الانتحار لمروره بضائقة نفسية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إثناء أحد الأشخاص عن محاولة الانتحار؛ لمروره بضائقة نفسية، وتم السيطرة عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من شخص مقيم بمحافظة الفيوم، بقيام نجله طالب، ومقيم طرف صديقه بمحافظة الجيزة، بنشر منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن اعتزامه الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية باستدراج الطالب بمساعدة "صديقه المشار إليه" لدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، ونجحت في السيطرة عليه، وبسؤاله أقر باعتزامه الانتحار؛ لمروره بضائقة نفسية نتيجة وفاة والدته، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.