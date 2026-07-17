أوكرانيا تقصف 12 سفينة روسية في البحر الأسود

قال قائد سلاح الطائرات بدون طيار "الدرونز" ‌الأوكراني، روبرت بروفدي إن طائرات درونز قصفت 12 سفينة روسية أخرى في البحر الأسود، اليوم الجمعة، في وقت تكثف فيه كييف هجماتها البحرية ضد موسكو.

وأضاف بروفدي عبر تطبيق تيليجرام أن الأهداف شملت 9 سفن ‌شحن ⁠للبضائع الجافة وناقلة وناقلة غاز وزورق سحب، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وذكر بروفدي أن هذه الهجمات رفعت ⁠العدد الإجمالي للسفن التي تعرضت للقصف في ⁠بحر آزوف والبحر الأسود هذا الشهر ⁠إلى 159 سفينة.

إلى ذلك، ذكر مسئولون محليون، أمس الخميس، أن هجمات روسية وأوكرانية على مناطق مدنية في بلدات ومدن، يقع العديد منها على خط المواجهة في الحرب المستمرة منذ أكثر ‌من 4 سنوات، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا.

وقال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا عبر تطبيق تيليجرام إن هجوما بقنبلة روسية موجهة على مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15.

وأظهرت لقطات تلفزيونية لرويترز فرق الإطفاء ⁠وهي تخمد بقايا حرائق وفرقا تبحث بين أنقاض أبنية مدمرة في المدينة، التي تعرضت لهجمات مكثفة في الأسابيع القليلة الماضية.

وأصابت صواريخ روسية ميناء أوديسا على البحر الأسود، وهو موقع آخر تستهدفه موسكو بشكل متكرر، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وخارج مدينة خاركيف، بالقرب من الحدود الروسية، ذكرت أجهزة الطوارئ أن هجوما بطائرات درونز روسية أسفر عن مقتل شخص. وفي ‌وقت ⁠سابق، أسفر هجوم بالدرونز بالقرب من مدينة كوبيانسك، التي تقع أبعد باتجاه الشرق، عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وفي منطقة دونيتسك، حيث يتركز معظم القتال على خط الجبهة الممتد لمسافة 1200 كيلومتر، قال حاكم ⁠المنطقة إن شخصا لقي حتفه وأصيب خمسة آخرون بالقرب من كراماتورسك، إحدى "المدن المحصنة" التي عززت أوكرانيا دفاعاتها.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، قال مسئولون في منطقة ⁠بيلجورود الروسية إن شخصا قتل عندما قصفت القوات الأوكرانية بلدة قريبة من الحدود.

وقال دينيس بوشيلين الذي عينته موسكو رئيسا للمناطق التي ⁠تسيطر عليها روسيا في دونيتسك، إن شخصا قتل في منطقة تحت سيطرة القوات الروسية.