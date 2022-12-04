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انتهت منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، والتي شهدت تعادل مخيب للزمالك حامل لقب الموسم الماضي أمام المصري البورسعيدي، وفوز الغريم التقليدي الأهلي على طلائع الجيش.

الزمالك سقط في فخ التعادل أمام المصري، بنتيجة 2-2، في المقابل فاز الأهلي على الطلائع 2-1، وخسر الإسماعيلي أمام سموحة 1-0.

وفاز بيراميدز على حرس الحدود 1-0، وواصل البنك الأهلي نتائجه السلبية بخسارة جديدة أمام إنبي 3-2، والتي أدت لرحيل المدير الفني للفريق خالد جلال وتعاقد الإدارة مع المدرب المخضرم حلمي طولان.

وحقق غزل المحلة فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندري 2-0، وفاز فيوتشر على مضيفه فريق الداخلية.

بتلك النتائج بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة للدوري، حافظ الأهلي على صدارته جدول ترتيب الفريق بـ 12 نقطة، ووصيفًا جاء فريق غزل المحلة بـ 10 نقاط وبنفس الرصيد حل فيوتشر في المركز الثالث، والاتحاد السكندري رابعًا بـ 9 نقاط، والزمالك خامسًا وبيراميدز سادسًا بـ 8 نقاط لكل منهما.