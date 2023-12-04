فناربخشة يكتسح سيفاس سبور برباعية في الدوري التركي

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اكتسح فريق فناربخشة ضيفه سيفاس سبور 4 / 1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري التركي.

وتقدم فناربخشة عن طريق سيباستيان شيمانسكي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف عرفان قهوجي الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 50 سجل راي ماناج الهدف الوحيد لسيفاس سبور، قبل أن يسجل زميله علاء الدين أوكموس الهدف الثالث لفناربخشة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة75 اختتم إدين دزيكو رباعية فناربخشة.

ورفع فناربخشة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، متفوقا بفارق الأهداف عن جالطة سراي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد سيفاس سبور عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.