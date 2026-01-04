مسؤول ألماني يدعو المواطنين للعمل لفترة أطول وتقليص الإجازات المرضية

اعتبر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، أنه من الضروري أن يعمل الألمان لفترة أطول وأن يحصلوا على إجازات مرضية أقل وأقصر.

وفي ظل مشكلات تمويل صندوق التقاعد، قال زودر في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "إذا كان لدينا المزيد من كبار السن وعدد أقل من الشباب، فلا يمكن تحقيق التوازن إلا من خلال أن تعمل ألمانيا لفترة أطول، وبوجه عام على مدى الحياة".

وأضاف زودر، الذي يتزعم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: "السويسريون يعملون لفترة أطول بكثير"، مؤكدا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون إيجاد هياكل وتعديل القوانين بحيث يتم العمل لفترة أطول مرة أخرى، وقال: "ينطبق ذلك على الأسبوع وينطبق على السنة. السويسريون يعملون على سبيل المثال لفترة أطول... لا يجب أن يعمل المرء طوال حياته لفترة أطول إذا عمل لفترة أطول في الأسبوع. لذلك قد تكون حسابات مدة العمل مدى الحياة مثيرة للاهتمام... في نهاية المطاف يجب أن نعمل لفترة أطول".

يشار إلى أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية للموظفين في ألمانيا وكذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي انخفض قليلا في السنوات الأخيرة، في حين ارتفع عدد العاملين.

وكانت الحكومة الألمانية، التي يقودها التحالف المسيحي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد قررت نهاية العام الماضي تشكيل لجنة لشؤون التقاعد، لتقدم بحلول منتصف العام الجاري مقترحات لكيفية ضمان تأمين المعاشات وتجنب تحميل دافعي الضرائب والمساهمين أعباء إضافية، خاصة بعد التقاعد المتزايد لجيل الطفرة السكانية.

وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، انتقد زودر أيضا كثرة وسرعة منح الإجازات المرضية في ألمانيا، وقال: "لذلك سيكون من المهم أن نفكر في إعادة إدخال أيام الانتظار في نظام الصحة، أي أن يبدأ دفع الأجور في وقت لاحق، وأن تصبح إلزامية تقديم شهادة المرض في وقت أبكر، مثلا اعتبارا من اليوم الثالث من المرض".

يذكر أن القانون في ألمانيا ينص منذ عقود على دفع الأجر اعتبارا من أول يوم مرض، بينما يتعين على الموظفين حتى الآن تقديم شهادة عدم القدرة على العمل في موعد أقصاه اليوم الرابع للمرض.

كما دعا زودر إلى إدخال نظام الإجازات المرضية الجزئية على غرار النموذج الاسكندنافي، وقال: "هذا يعني أنه في حالة الشكاوى البسيطة لا يبقى المرء مريضا طوال اليوم، بل نصف اليوم فقط. سيكون ذلك أحيانا أكثر أهمية من بعض النقاشات الحالية حول المدفوعات الإضافية".