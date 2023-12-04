تايلاند توافق على صرف 229 مليون دولار لمزارعي القصب لمنع حرق بقايا المحصول في الحقول

وافقت حكومة تايلاند على صرف دعم بقيمة 99ر7 مليار باهت (229 مليون دولار) لمزارعي القصب الذين سلموا محصول موسم الكسر الماضي للمصانع كجزء من جهود الحكومة الرامية إلى الحد من التلوث الناجم عن حرق بقايا المحصول في الحقول.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان حكومي القول إن المزارعين سيحصلون على 120 باهت عن كل طن جديد أو غير محروق تم بيعه للمصانع خلال موسم الحصاد من كانون الأول/ديسمبر 2022 حتى أبريل 2023.

وتم تجديد هذا الدعم للعام الثالث على التوالي، في ظل جهود الحد من تلوث الهواء في تايلاند إحدى أكبر الدول المنتجة والمصدرة لقصب السكر في العالم من خلال منع المزارعين من حرق حقول القصب قبل الحصاد.

وأدى حرق حقول القصب إلى تلوث الهواء على مدى سنوات، حيث تؤدي ذرات الغبار إلى انتشار الدخان في مختلف الأقاليم إلى جانب العاصمة بانكوك.

يذكر أن عمليات الحرق تستهدف التخلص من الأجزاء غير المرغوبة من أعواد القصب في الحقول على أن تتبقى الجذور التي سيعاد إنباتها في الموسم الجديد، وهي تسمح بتقليل الأيدي العاملة وسرعة الحصاد.