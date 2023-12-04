شهداء وجرحى في قصف لطائرات الاحتلال على خان يونس ودير البلح

استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على خان يونس جنوب قطاع غزة، ودير البلح وسط القطاع.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن سبعة مواطنين استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، فوق رؤوس ساكنيه.

وأضاف أن طائرات الاحتلال قصفت أيضا منزلا في دير البلح، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الشامل على قطاع غزة الذي بدأته في السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15.500 مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 38 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.